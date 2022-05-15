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Бассейн и «Call Of Duty» помогают Девину Букеру расслабиться перед 7-м матчем

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер признался, что компьютерная игра «Call Of Duty» и бассейн помогают ему расслабиться перед решающим 7-м матчем серии второго раунда плей-офф против «Далласа» (3-3).

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