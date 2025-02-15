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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об академии СКА: «В Питере наши детишки обыгрывают соперников со счетом 20:0 – это неправильно. Они должны расти в конкуренции. И сейчас мы лучших игроков отправляем в Москву»

– Есть один момент, в котором все-таки я вижу различие в политике «Барыса» и СКА. Потому что я знаю, что в СКА очень большая система.

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