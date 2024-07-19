Каждый десятый россиянин нашел подработку мечты. Это выяснили сервисы «Работа.ру» и «Подработка». Исследование показало, что 60% респондентов ожидают от подработки удобный график, столько же отметили высокий доход, для 56% важна возможность подрабатывать удаленно.