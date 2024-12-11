NYT: В президентском дворце Асада нашли замок, драгоценности и верблюда

ТГ

Татьяна Гусева

Тут всём странам нужно извлечь урок, не только Белоруссии. Потому, что то, что произошло с Сирией - это очередной шаг Америки и Британии в присвоении территорий, в грабеже богатств других стран, и если не остановить их, это продолжится, как это было с Югославией, Ливией, Ираком, Сирией, Палестиной. Я удивляюсь, почему не объединился весь арабский мир, чтоб защитить Палестину и Сирию?! Ведь следующие для разграбления могут быть Иран, ОАЭ, Катар, и другие, на кого Штаты глаз положат.