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NYT: В президентском дворце Асада нашли замок, драгоценности и верблюда

NYT: В президентском дворце Асада нашли замок, драгоценности и верблюда

New York Times (NYT) рассказала, что больше всего поразило журналистов, которые попали в президентский дворец бывшего президента Сирии Башара Асада.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Тут всём странам нужно извлечь урок, не только Белоруссии. Потому, что то, что произошло с Сирией - это очередной шаг Америки и Британии в присвоении территорий, в грабеже богатств других стран, и если не остановить их, это продолжится, как это было с Югославией, Ливией, Ираком, Сирией, Палестиной. Я удивляюсь, почему не объединился весь арабский мир, чтоб защитить Палестину и Сирию?! Ведь следующие для разграбления могут быть Иран, ОАЭ, Катар, и другие, на кого Штаты глаз положат.
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