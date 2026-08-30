💡 Как крымские предприниматели могут взять займ на генераторы В Крыму разработана специальная программа микрокредитования на покупку, установку и использование генераторов до 1,5 миллионов под 5% годовых на три года, сообщила директор фонда микрофинансирования предпринимательства РК Валентина Аленина.