Врач назвала способы избежать трещин на губах зимой

Трескающиеся губы в зимний период — проблема, с которой сталкиваются многие. Врач-дерматолог и косметолог клиники «СМ-Косметология» Ирина Троицкая 12 декабря объяснила, почему это происходит и как справиться с дискомфортом.
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