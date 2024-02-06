Сколько надо пить воды, чтобы похудеть без диеты

Когда человек хочет похудеть, он в первую очередь думает о том, что изменить в своем питании. И такой подход не лишен смысла, ведь единственный работающий способ сбросить лишние килограммы — устроить дефицит калорий.
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