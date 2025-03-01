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Петербургский дневник

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Для ряда преступников в России ввели ограничение на арест

Для ряда преступников в России ввели ограничение на арест

Путин подписал закон, который ограничивает арест женщин с детьми и тяжелобольных Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если их подозревают или обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

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