Для ряда преступников в России ввели ограничение на арест

Путин подписал закон, который ограничивает арест женщин с детьми и тяжелобольных Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если их подозревают или обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.