Пронько: Мало платите. Минтранс нашёл «золотую жилу» в наших кошельках

Что ни день, то очередной опус от "слуг народа". На этот раз отличились чиновники российского Минтранса, которые предложили резко повысить тарифы за проезд по платным дорогам и довести их до… Показать полностью.
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