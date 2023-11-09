ЦУР Адыгеи провел прямой эфир с представителем Минстроя

Планируется ли расширение дороги на въезде в хутор Гавердовский? Что делается для безопасности пешеходов на дорогах возле школ и детсадов? Будут ли для велосипедистов выделяться специальные дорожки? Эти и другие вопросы были заданы жителями республики первому заместителю министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.