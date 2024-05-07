В РФ заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля

Американец Трой Оффенбекер, гражданин Израиля Денис Десятник и молдаванин Станислав Гибадулин, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Интернационального легиона» заочно арестованы по решению московского суда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.