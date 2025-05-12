ЛДПР внесет проект о запрете иноагентам входить в органы управления диаспор

В понедельник партия ЛДПР в понедельник законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления национально-культурных автономий и диаспор всех уровней.
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