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Военные США призвали снизить градус напряженности с Китаем

Военные США призвали снизить градус напряженности с Китаем

Global Look Press | Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop Соединенным Штатам необходимо сменить риторику в адрес Китая, подталкивающую Пекин к сотрудничеству с Российской Федерацией.

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