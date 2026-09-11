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Аргументы и Факты

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Риттер предупредил Европу о катастрофе из-за проигрыша в борьбе с РФ

Риттер предупредил Европу о катастрофе из-за проигрыша в борьбе с РФ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о возможных тяжёлых последствиях для Европы, связанных с поддержкой Украины и вовлечённостью Запада в конфликт.

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