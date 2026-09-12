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Царьград

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Камбулова: В Таганроге повреждены 16 зданий в результате атаки ВСУ

Камбулова: В Таганроге повреждены 16 зданий в результате атаки ВСУ

В Таганроге в результате атаки ВСУ пострадали 16 коммерческих зданий и пять автомобилей. Глава города Светлана Камбулова проинформировала о массированном ночном налёте беспилотников.

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