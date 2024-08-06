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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернышов о переходе в «Сагино»: «Общался с ребятами, кто выступал в OHL. Они сказали, что это мини-НХЛ»

5 августа 18-летний нападающий подписал соглашение с клубом «Сагино». Ранее он расторг контракт с «Динамо» и подписал договор с «Сан-Хосе», который выбрал его под общим 33-м номером на драфте НХЛ-2024.

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