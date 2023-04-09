Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • M G
    Наши сыновья герои, и в любом случае защитят свою Родину и своего Верховного, но потом возьмутся за этих хитрых прохо...Картаполов: в Гос...
  • Александр Ракитных
    Марков, лучше бы помолчал, глядишь за умного сошёл бы... всякую галиматью постоянно несёт.Политолог Марков:...
  • Алексей Сафронов
    Очень надеюсь что Петр не окажется πздоболом в этом вопросе. А с другой стороны наш "белый и пушистый" ВВП может запо...Госдума хочет зап...

Римская девушка, украшенная 1800-летними украшениями, найдена в свинцовом гробу на горе Скопус

Римская девушка, украшенная 1800-летними украшениями, найдена в свинцовом гробу на горе Скопус

После разрушения Иерусалимского храма и исхода еврейского населения позднеримский Иерусалим, переименованный в Элию Капитолину, имел смешанное население.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх