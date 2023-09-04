В Петербурге предложили страховать электросамокатчиков

Речь идёт о страховке компании-оператора, а также самих пользователей СИМ. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга занимаются разработкой федерального закона, который позволит страховать пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Речь идёт о страховке компании-оператора, а также самих пользователей СИМ. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга занимаются разработкой федерального закона, который позволит страховать пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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