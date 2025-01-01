В партии Фицо подтвердили готовность содействовать переговорам по Украине

Словакия готова содействовать урегулированию украинского конфликта и началу переговоров, заявила глава международного управления партии словацкого премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова.
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