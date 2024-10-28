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Закон, порядок, государство

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В Якутске полицейские рассказали сотрудникам колледжа культуры и искусств, как уберечься от дистанционных мошенников

Сегодня сотрудники МУ МВД России «Якутское» провели для преподавательского состава «Якутского колледжа культуры и искусств им.

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