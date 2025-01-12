В народном календаре сегодня день Анисьи Зимней. Считается, что это начало самого холодного периода зимы Еще полезно совершать добрые дела, быть миролюбивым и вежливым.
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В народном календаре сегодня день Анисьи Зимней. Считается, что это начало самого холодного периода зимы Еще полезно совершать добрые дела, быть миролюбивым и вежливым.