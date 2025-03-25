СМИ раскрыли, когда РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде

По данным источников, это произойдет в 04:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00 по московскому времени.
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