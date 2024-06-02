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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Сейчас наши шансы оказаться на подиуме, а может и выиграть гонку, стали заметно выше. И это воодушевляет»

Норрис рассказал о настрое команды в нынешнем сезоне. Пилот «Макларена» отметил, что прогресс в работе с болидом и выигранная гонка вместе с несколькими попаданиями на подиум прибавляют команде уверенности и добавляют заряженности на борьбу.

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