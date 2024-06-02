Ландо Норрис: «Сейчас наши шансы оказаться на подиуме, а может и выиграть гонку, стали заметно выше. И это воодушевляет»

Норрис рассказал о настрое команды в нынешнем сезоне. Пилот «Макларена» отметил, что прогресс в работе с болидом и выигранная гонка вместе с несколькими попаданиями на подиум прибавляют команде уверенности и добавляют заряженности на борьбу.