Ландо Норрис: «Сейчас наши шансы оказаться на подиуме, а может и выиграть гонку, стали заметно выше. И это воодушевляет»

Норрис рассказал о настрое команды в нынешнем сезоне. Пилот «Макларена» отметил, что прогресс в работе с болидом и выигранная гонка вместе с несколькими попаданиями на подиум прибавляют команде уверенности и добавляют заряженности на борьбу.
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