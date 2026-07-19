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Тимощук о возможном возвращении в еврокубки: «Понадобится время, чтобы восстановить позиции. Но у «Зенита» уже был статус и опыт – сможем навязать достойную конкуренцию»

Тренер « Зенита » Анатолий Тимощук считает, что сине-бело-голубые будут конкурентоспособны в еврокубках в случае возвращения российских клубов к международным соревнованиям.

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