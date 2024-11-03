Что обещает китайский гороскоп на ноябрь 2024 года: знак Дракона, Свиньи, Лошади и Собаки в числе счастливчиков Ольга ВайленкоНоябрь 2024 года станет особенным периодом для многих, и восточный календарь указывает, что этот месяц принесет особенно значительные перемены четырем знакам — Дракону, Свинье, Лошади и Собаке.