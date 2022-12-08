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Дэйна Уайт: «Пройдет два поединка, прежде чем Прохазка вернется, так что следующим претендентом в полутяжелом весе будет Тейшейра»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, кто следующим после Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича подерется за титул в полутяжелом весе.

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