📦 Упаковка товара для внутреннего рынка и экспорта должна отличаться Для российского потребителя упаковка может быть одной и той же — восприятие внутри страны не отличается.
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