Крещенская оттепель: почему у русских она считалась очень плохой приметой

Крещение Господне относится к числу 12 первостепенных христианских праздников. На Руси с момента принятия единобожия с этим важным днём было связано много историй, традиций и примет, которые позволяли даже делать прогнозы будущего.
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