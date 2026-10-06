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Аргументы недели

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Врач Демьяновская рассказала, когда нельзя засыпать при головной боли

Врач Демьяновская рассказала, когда нельзя засыпать при головной боли

Вечерняя головная боль может быть сигналом серьезных нарушений. Например, при изменении привычных ощущений или тревожных симптомах нельзя ложиться спать, так как боль может указать на то, что человек нуждается в срочной помощи.

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