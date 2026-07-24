Столичными полицейскими задержаны три участника организованной группы, подозреваемые в мошенничестве под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность с ущербом в 25 млн рублей

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории Московской области и г. Санкт-Петербурга задержали трех участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность.