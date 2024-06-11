РБК: в интернете нашли 25 ресурсов с услугами "серой" аренды электросамокатов

Специалисты компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. выявили более 25 веб-ресурсов, которые предлагают услуги "серой" аренды электросамокатов в обход правил официальных сервисов кикшеринга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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