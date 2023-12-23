Почему в этот Новый год всем скучно и грустно?

Каждый раз, когда я смотрю "Иронию судьбы" в женской компании, находится одна дама, которая горько вздыхает и говорит: "Ой, вот бы ко мне в новогоднюю ночь какой-нибудь симпатичный врач по ошибке попал!" А зачем? Чтобы столкнуть жизнь с привычных рельсов, привнести в нее что-то новое, спасти от обыденности.