Ученые "воскресили" микроводоросли, проспавшие 7000 лет

Глубины моря хранят древние тайны, и одна из них только что раскрыта. Международная группа исследователей из Института Лейбница по изучению Балтийского моря (IOW) совершила сенсационное открытие: им удалось оживить микроскопические водоросли, которые находились в спящем состоянии почти 7000 лет в донных отложениях.