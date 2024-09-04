От «Черного квадрата» до «Греческих бабушек»: 4 картины художников, которых стоит увидеть в Москве

В Москве находится множество сокровищ искусства, ради которых люди приезжают со всех уголков мира. Куратор выставок и культурных проектов Наталья Андреева рассказывает, какие произведения знаменитых мировых и современных художников обязательно стоит увидеть в столице этой осенью.
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