От «Черного квадрата» до «Греческих бабушек»: 4 картины художников, которых стоит увидеть в Москве

В Москве находится множество сокровищ искусства, ради которых люди приезжают со всех уголков мира. Куратор выставок и культурных проектов Наталья Андреева рассказывает, какие произведения знаменитых мировых и современных художников обязательно стоит увидеть в столице этой осенью.