В России оценили вероятность создания Украиной ядерной бомбы

Физик Ожаровский: всерьез обсуждать создание Украиной ядерной бомбы не стоит Технически Украина действительно может создать ядерное оружие «путем каких-то усилий, трат денежных средств и времени», поскольку имеет на своей территории необходимые ресурсы, навыки и знания, однако эту перспективу не стоит обсуждать всерьез и пока никаких признаков, что Киев занимается созданием ядерной бомбы, нет, заявил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский в интервью «Ленте.