В Самаре 15 октября судебное заседание по делу об убийстве Виктора Тархова и его супруги было приостановлено из-за объявленной в регионе ракетной опасности: перерыв продлился до отмены сигнала, а показания в тот момент давала их внучка Екатерина.
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