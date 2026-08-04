Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что на самом деле опубликовал Белый дом о COVID-19

Что на самом деле опубликовал Белый дом о COVID-19

В апреле 2025 года администрация Дональда Трампа создала на сайте Белого дома специальный раздел с громким названием «Лабораторная утечка.

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