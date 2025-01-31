Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 31 января, в Москве установится облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом жителям и гостям столичного региона рассказали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.
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