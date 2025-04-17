Раскрыта схема кражи денег экс-главой Курской области Смирновым

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог организовать кражу денег, выделенных для возведения оборонительных сооружений в регионе, с помощью фиктивных конкурсных торгов, пишет телеграм-канал «112».
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