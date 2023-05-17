Проктолог Маркарьян назвал первые признаки рака кишечника

Врач-проктолог рассказал о первых признаках рака и факторах риска, которые могут его спровоцировать.Рак кишечника занимает второе место в мире по уровню смертности от онкологических заболеваний – из-за того, что его обычно поздно диагностируют.
Врач-проктолог рассказал о первых признаках рака и факторах риска, которые могут его спровоцировать.Рак кишечника занимает второе место в мире по уровню смертности от онкологических заболеваний – из-за того, что его обычно поздно диагностируют.
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