Орбан опубликовал видео своей поездки в РФ

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан разместил в соцсети Х* видео, снятое в ходе его визита в РФ.Ролик содержит кадры полета премьер-министра Венгрии РФ, его прибытия в аэропорт, поездки в Кремль, встречи с российским президентом Владимиром Путиным и переговоров с ним.