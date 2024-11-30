Минниханов анонсировал работу «Центра реабилитации на колесах» в трех районах РТ

Мобильный комплекс для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Центр реабилитации на колесах» в ближайшие месяцы будет работать в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах Татарстана.
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