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Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые с 2022 года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые с 2022 года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Немецкий канцлер посетил Киев впервые за два с половиной года, сегодня утром Олаф Шольц прибыл в столицу Украины на поезде.

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