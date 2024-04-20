Николай Паскару: " Недопустимо, чтобы в таком месте, как заповедник Цыпова, происходили правонарушения"

Территория ландшафтного заповедника Цыпова, где в настоящее время происходит незаконное строительство туристического комплекса, уже много лет находится в поле зрения ряда экологических организаций, в том числе Фонда экологического развития EcoDava.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии