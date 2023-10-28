Владимир Шалимов

ЙУХ - большой и синий всем этим шакалам, а не российские территории! А кто не поймёт, потеряет и свои: Японские острова, Приблатнийские Вымираты, Финляндию, Манчжурию, города Дальний (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь). Делов-то! Ракет я ядрёными боеголовками на всех шакалов хватит.