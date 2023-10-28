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На какие территории России могут претендовать другие страны?

На какие территории России могут претендовать другие страны?

Курилы, Пыталовский район Псковской области, Западная Карелия… Российские территории, на которые претендуют другие страны.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
ЙУХ - большой и синий всем этим шакалам, а не российские территории! А кто не поймёт, потеряет и свои: Японские острова, Приблатнийские Вымираты, Финляндию, Манчжурию, города Дальний (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь). Делов-то! Ракет я ядрёными боеголовками на всех шакалов хватит.
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3 д.
Андрей Калинин
А на какие территории других стран может претендовать Россия?
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3 д.

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