На улице Зубковой в Рязани в ДТП с мотоциклом пострадали двое мужчин

В результате ДТП двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в БСМП. У 39-летнего пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра и левого предплечья.
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