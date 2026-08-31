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Чемпион России присоединился к ямальскому «Факелу»

Чемпион России присоединился к ямальскому «Факелу»

Состав мини-футбольного клуба «Факел Ямал» пополнил новый игрок. Защищать ворота ямальской команды будет 16-летний кандидат в мастера спорта Максим Крючков, сообщила пресс-служба клуба.

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