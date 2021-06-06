Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вручил государственные награды летчикам морской авиации флота

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вручил государственные награды летчикам морской авиации флота

Адмирал Сергей Авакянц поздравил морских лётчиков с заслуженными наградами и пожелал им новых успехов в службе.

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