Политолог Рцхиладзе заявил о вмешательстве Запада в дела Грузии

Западные страны вмешиваются во внутренние дела Грузии, это опасная тенденция. Об этом заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета на конференции "Подъем неофашизма и будущее Европы" в Афинах, передает РИА Новости.
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