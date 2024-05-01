В Вологодской области инспекторы ДПС сопроводили автомобиль до больницы

На прошлой неделе в пятницу экипаж ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Вологодский» в составе Руслана Исаева и Дениса Пахолкова нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на 24-м километре автодороги «Обход города Вологды».